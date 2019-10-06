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Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma ekipleri tarafından Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İç güvenlik operasyonları...

GÜVENLİK 06.10.2019, 17:46
Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma ekipleri tarafından Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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