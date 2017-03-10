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Tunceli'de 2 kişi, terör örgütüne yardım yataklıktan tutuklandı

TUNCELİ, () - TUNCELİ'de bölücü terör örgütü ve TKP/ML TİKKO terör örgütüne yardım, yataklık ettikleri, eleman temin ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine...

Tunceli'de 2 kişi, terör örgütüne yardım yataklıktan tutuklandı

TUNCELİ, () - TUNCELİ'de bölücü terör örgütü ve TKP/ML TİKKO terör örgütüne yardım, yataklık ettikleri, eleman temin ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonla ilgili Tunceli Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ve TKP/ML TİKKO terör örgütlerine 'yardım ve yataklık etme, eleman temin etme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında; planlanan operasyon neticesinde 4 kişi gözaltına alınmış, gözaltında bulunan şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilmiş diğer 2 kişi ise serbest bırakılmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.  

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