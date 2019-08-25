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Tunceli'de 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
TUNCELİ merkez kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik ortak operasyon...
GÜVENLİK 25.08.2019, 07:38
TUNCELİ merkez kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Tunceli merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik ortak operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında tespit edilen 1 PKK'lı terörist, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.
Tunceli merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik ortak operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında tespit edilen 1 PKK'lı terörist, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.
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