Tunceli'de 1 öğretmen ve 1 polis FETÖ'den tutuklandı

TUNCELİ, () - TUNCELİ'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 öğretmen ve 1 polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

1 öğretmen ve 1 polisin FETÖ'den tutuklanmasıyla ilgili Tunceli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen ve hezimete uğratılan darbe girişimi sonrasında, devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik olarak, yürütülen soruşturmalar kapsamında ilimiz merkezinde gözaltında bulunan 1 öğretmen ve 1 polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmalar, azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.