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Tunceli çatışma: 1 asker şehit, 2 terörist öldürüldü

TUNCELİ kırsalında barınan PKK ve diğer terör örgütlerinin kış üstlenmesine yönelik başlatılan operasyonda merkeze bağlı Atadoğdu Köyü yakınlarında çatışma çıktı. Çatışmada uzman çavuş şehit olurken, 1'i kadın 2 terörist...

Tunceli çatışma: 1 asker şehit, 2 terörist öldürüldü
TUNCELİ kırsalında barınan PKK ve diğer terör örgütlerinin kış üstlenmesine yönelik başlatılan operasyonda merkeze bağlı Atadoğdu Köyü yakınlarında çatışma çıktı. Çatışmada uzman çavuş şehit olurken, 1'i kadın 2 terörist öldürüldü. Bölgede çatışma devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde, PKK ve diğer terör örgütlerinin kış üstlenmesine yönelik başlatılan, havadan helikopter ve insansız hava araçlarının da katıldığı operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede merkeze bağlı Atadoğdu Köyü yakınlarındaki Çat Deresi mevkisinde operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile teröristler arasında bugün öğlen saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmada, ilk ateşte ağır yaralanan uzman çavuş, askeri helikopterle alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi, ancak yapılan müdahale rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Devam eden çatışma bölgesine eğitimli komandolar sevk edilirken, Kobra helikopterler de teröristlerin kaçış güzergahlarını yoğun bomardıman altına aldı. Halen devam eden çatışmada, 1'i kadın 2 terörist öldürüldü.

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