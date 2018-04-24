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Tunceli-Aliboğazı'nda çatışma: 2 kadın terörist öldürüldü

TUNCELİ merkeze bağlı Aliboğazı bölgesinde, MİT Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında çıkan çatışmada, 2 kadın PKK'lı terörist öldürülürken, 1...

Tunceli-Aliboğazı'nda çatışma: 2 kadın terörist öldürüldü
TUNCELİ merkeze bağlı Aliboğazı bölgesinde, MİT Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında çıkan çatışmada, 2 kadın PKK'lı terörist öldürülürken, 1 kadın terörist de ağır yaralı ele geçirildi. Çatışma bölgesinde bulunan 9 sığınak içerisinde 3 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği ile bol miktarda giyim, yaşam malzemeleriyle örgütsel döküman ele geçirildi.
Aliboğazı bölgesinde düzenlenen operasyon ve yaşanan çatışma ile ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli-Aliboğazı Kırsalında MİT Bölge Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın koordinesinde yapılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandığı, 2 teröristin ölü 1 teröristin ağır yaralı olarak toplam 3 kadın teröristin silahları ile birlikte ele geçirildiği bildirilmişti. Ayrıca operasyon bölgesinde teröristlerin üzerinde ve 9 sığınak içerisinde; 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 terörist kıyafeti, 15 dolu kalaşnikof şarjörü, 2 bin 500 örgütsel kitap-roman, gıda, giyim ve yaşam malzemeleri, 1 telsiz, 12 radyo, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 benzin deposu, 2 bidon motor yağı, 20 metre el yapımı patlayıcı kablosu, 3 sensör, örgütsel doküman, pil bloğu ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen 7 el yapımı patlayıcı düzeneği, bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.

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