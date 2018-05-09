Tuncay Özkan: 'Enis Berberoğlu Fetullahçı değildir' diyeceğiz

İSTANBUL- TUNCAY ÖZKAN: ENİS BERBEROĞLU FETULLAHÇI DEĞİLDİR DİYECEĞİZ

Hasan YILDIRIM İSTANBUL,()

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün, "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlamasıyla yargılandıkları dava öncesi CHP milletvekilleri adliye önünde basın açıklaması yaptı. CHP milletvekili Tuncay Özkan " Yedi tane tanık buraya geldik. 'Enis Berberoğlu Fetullahçı değildir' diyeceğiz. Bu büyük bir utançtır" dedi.

Çağlayan Adliyesi'ne gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İstanbul milletvekilleri Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu, Dursun Çiçek, Ali Özcan ile Trabzon milletvekili Haluk Pekşen'den oluşan milletvekilleri duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yaptı.

"BERBEROĞLU'NUN DERHAL ÖZGÜR BIRAKILMASINI İSTİYORUZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan "Yine bir Enis Berberoğlu davasında birlikteyiz. Enis Berberoğlu bir milletvekili gazeteci olarak CHP İstanbul milletvekili olarak hukuksuz, haksız, delilsiz bir şekilde 330 gündür cezaevindedir. Hakkında herhangi bir delil yoktur. Karineler, kanaatler dışında ileri sürülebilecek en küçük bir bulgu gündeme getirilmemiştir. Casusluk iddiası çökmüştür. Mahkeme Enis Berberoğlu'nu bu hukuk enkazının altında esir tutmaktadır. Bu kabul edilemez bir şeydir. Burada protesto ediyoruz. Enis Berberoğlu'nun derhal özgür bırakılmasını istiyoruz. Enis Berberoğlu politik amaçlara, seçim çıkarlarına alet edilmeden özgürlüğüyle mutlaka buluşturulmalıdır" diye konuştu.

"ENİS BERBEROĞLU FETULLAHÇI DEĞİLDİR" DİYECEĞİZ

"Burada bir acımı da ifade etmek isterim" diyen Özkan, "Ben, sayın Dursun Çiçek, Mustafa Balbay yedi tane tanık hep beraber buraya geldik. 'Enis Berberoğlu Fetullahçı değildir' diyeceğiz. Bu büyük bir utançtır. Enis Berberoğlu bir Atatürkçüdür. Enis Berberoğlu bir devrimcidir. Enis Berberoğlu bu ülkenin modernizmine çağdaşlığına inanmış bir gazetecidir. Ona Fetullahçı yaftasını yapıştıran savcıları buradan lanetliyorum. Böyle bir davada böyle bir tanıklık yapmaktan dolayı bu hukuk enkazının önünde bu hukuk insanlarını protesto ediyorum. Bu büyük bir utançtır. Enis Berberoğlu'na böyle bir leke sürülemez. Eğer Enis Berberoğlu'na böyle bir leke sürülecekse herkes dönsün aynaya baksın diyorum. Biz hep beraber birazdan içeriye gireceğiz ve Enis Berberoğlu davasında onunla ilgili şahitliklerimizi yapacağız. Ancak bu benim ve diğer arkadaşların yüreğini sızlatıyor. Bizler Enis Berberoğlu'nun Fetullahçı olmadığını biliyoruz ve buradan haykırıyoruz; Fetullah'ın itleri yıldıramaz bizleri. Bizim mücadelemiz dün başlamadı. Biz seksenli yıllardan itibaren bu tehlikeye hep işaret ettik. Biz Fetullah Gülen tehlikesinin her zaman karşısında olduk. Onunla kol kola, el ele yürüyenler, onunla beraber aynı şarkıyı söyleyenler, aynı yağmurun altında ıslananlar biz sizler gibi değiliz. Biz aynı şarkıları söylemedik. Aynı şarkıları söylemedik. Aynı yağmurun altında ıslanmadık. Aynı yolda hiç bulunmadık. Enis Berberoğlu da biz de dün olduğu gibi Fetullah'ın karşısındayız. Herkes dönse onun yanında olsa biz hep beraber yine onun karşısında yer alacağız" şeklinde konuştu. Milletvekilleri yapılan basın açıklaması sonrası adliyeye giriş yaptı.



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