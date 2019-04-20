Tuğrul Türkeş'in doktor kızının evi soyuldu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ESKİ Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in kızı Dr. Muzaffer Türkeş Demir'in evine hırsız girdi. 10 bin TL ile değerli eşyaları çalan hırsız, C.D. isimli kadın çıktı. Polisin hırsızlık olayından 6 gün sonra yakaladığı C.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti eski Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in kızı Dr. Muzaffer Türkeş Demir'in Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki evine 12 Nisan Cuma günü hırsız girdi. Kapıyı kart yardımıyla açarak giren hırsız, 10 bin TL nakit ile bazı değerli eşyaları alıp, kaçtı. Dr. Muzaffer Türkeş Demir, işten eve döndüğünde soyulduğunu görüp, polise haber verdi.

İhbar üzerine eve gelen olay yeri inceleme ekipleri, parmak iz araştırması yaparken, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarına ait kayıtları incelemeye aldı.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN KAYDI VAR

Kamera kayıtlarından şüphelinin, hırsızlık suçundan poliste çok sayıda kaydı bulunan C.D. isimli kadın olduğu belirlendi. Polis, yaptığı takip ile izini bulduğu kadını, 18 Nisan Perşembe günü gözaltına aldı.

SUÇ ORTAĞI ARANIYOR

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen C.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Polis yetkilileri hırsızlık olayına karışan bir kişinin arandığını bildirdi.



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