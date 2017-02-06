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Tuğluk'un davası 'yetkisizlik' kararı ile Ankara'ya gönderildi

DİYARBAKIR 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu olan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un 22.5 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın dosyasını 'yetkisizlik' kararı ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Diyarbakır...

Tuğluk'un davası 'yetkisizlik' kararı ile Ankara'ya gönderildi
DİYARBAKIR 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu olan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un 22.5 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın dosyasını 'yetkisizlik' kararı ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 28 Aralık 2016 günü tutuklanan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk hakkında, 'Terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22.5 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Dava ile ilgili yapılan hazırlık duruşmasında görüşünü açıklayan savcı, Tuğluk'un tutukluluk halinin devamına ve suç bölgesinin sanığın yakalandığı Ankara olduğunu belirterek, dosyanın yetkisizlik kararı ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi. Mahkeme ise, dava üzerine 'Yetkisizlik' kararı vererek, dosyanın yetkili ve görevli olan Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.
Aysel Tuğluk hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu belirten mahkeme, sanığın savunmasının alınmaması nedeniyle kanıtların henüz tamamen toplanmamış olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Yetkisizlik kararında sanığın üzerine atılı suçun 'Silahlı terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği' olduğunu belirten mahkeme, şu kararı verdi:
"Yargıtay'ın pek çok yerleşik içtihatında terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği suçlarının süren suçlardan olduğu ve suç yerinin sürekliliğin kesildiği yer olduğu açıkça vurgulanmıştır. Ceza Muhakemesi Kanunu'nda sürekliliği olan suçlarda yetkili mahkemenin sürekliliğin kesildiği yer mahkemesi olduğu düzenlenmiştir. Somut davada sanık Aysel Tuğluk’un 26 Aralık 2016 tarihinde İncek/Ankara’da bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındığı aynı tarihli yakalama tutanağı ile sabittir. Yani sanığa yüklenen örgüt yöneticiliği suçu yönünden süreklilik Ankara sınırlarında kesilmiştir. Dolayısıyla suç yeri Ankara’dır. Bu nedenle mahkememizin bu dava yönünden yetkisiz olduğu, yetkili mahkemenin Ankara Ağır Ceza Mahkemesi olduğu kanaatine varılmakla mahkememizin yetkisizliğine dair karar verilmiştir." 

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