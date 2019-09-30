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Tuğçe'nin erkek arkadaşı gözaltında: Şaka yaparken yanlışlıkla vurdum (3)
TUTUKLANDI İzmir'in Buca ilçesinde, Tuğçe Baran'ın (22) tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı Emre Kara, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Davut...
GÜVENLİK 30.09.2019, 19:27
TUTUKLANDI
İzmir'in Buca ilçesinde, Tuğçe Baran'ın (22) tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı Emre Kara, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Davut CAN / İZMİR, ()
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