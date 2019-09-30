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Tuğçe'nin erkek arkadaşı gözaltında: Şaka yaparken yanlışlıkla vurdum (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İzmir'in Buca ilçesinde, Tuğçe Baran'ın (22) tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı Emre K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. YARIN...
GÜVENLİK 30.09.2019, 18:00
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İzmir'in Buca ilçesinde, Tuğçe Baran'ın (22) tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan arkadaşı Emre K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Öte yandan, Tuğçe Baran'ın, Yeşilyurt Ulu Cami'de yarın öğlende kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.
Davut CAN/İZMİR, ()
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