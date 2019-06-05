Tüfekli saldırıya uğrayan çiftten kadın öldü, eşi ağır yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da, evlerinde, akrabaları K.B.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Remziye Bakımlı (57) yaşamını yitirirken, eşi Cemal Bakımlı (63) ise ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan K.B., Kayseri'de yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Ataşehir Mahallesi'nde bulunan Zeybekler Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. K.B., bilinmeyen nedenle akrabası, 4 çocuk babası Cemal Bakımlı'nın evine gitti. K.B., kapının açılmasıyla yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı. Evde bulunan Remziye- Cemal Bakımlı çifti, tüfekten çıkan saçmalarla yaralanırken, K.B. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Remziye Bakımlı'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan eşi Cemal Bakımlı'yı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Cemal Bakımlı'nın acil serviste tedavisi sürerken, Remziye Bakımlı'nın cansız bedeni ise otopsi için morga konuldu.

KAYSERİ'DE YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapıp, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, K.B.'nin kaçtığı aracın plakasını belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla K.B.'yi Kayseri'de yakalayıp, gözaltına aldı.



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