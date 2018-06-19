Tüfekle vurulan köpek öldü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sahilde kanlar içerisinde bulunan bir köpek vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü. Müdahaleye rağmen ölen köpeği, tavuklarına saldırdığı için vurduğu tahmin edilen kişi aranıyor.

Bugün öğle saatlerinde, Körfez Tütünçiftlik sahilinde boğazı kanlar içerisinde kalan bir köpeği yerde gören vatandaşlar, ilçede bulunan bir veterinere götürdü. Veteriner hekim yaralanan köpeğe müdahalede bulunurken, hayvan tüm çabalara rağmen öldü. Köpeğin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Vehbi Kıranşel, "Kocaeli Körfez Çiftlik Sahili vapur iskelesi yakınlarında boğazından saçma ile vurulmuş bir köpek arkadaşlarımızın çabalarına rağmen kurtarılamadı. Emniyetimizden ve belediye ekiplerimizden bu canilerin bulunmasını ve toplum önünde ifşa edilmesini bekliyoruz" diye paylaşımda bulundu.

Vehbi Kıranşel'in paylaşımının ardından birçok kişi köpeğin öldürülmesine tepki gösterdi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kıranşel'in paylaşımına, "Bu vahşeti yapan kişi veya kişilerin bulunması adına gerekli girişimler başlatılmıştır" diye cevap verdi.

Yapılan ilk incelemelere göre köpeğe bir kişinin tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle tüfekle ateş ettiği tespit edilirken, polis kimliği belirlenen şüphelinin evine gitti. Ancak, köpeği vurduğu iddia edilen kişi evinde bulunamadı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüyor.

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