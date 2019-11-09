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Tüfekle oynayan çocuk kardeşini yaraladı
KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde babasına ait av tüfeğiyle oynayan L.K. (15), tüfeğin ateş alması sonucu kardeşi E.E.K.'yi (5) omzundan yaraladı. Hastaneye kaldırılan E.E.K., tedavi altına alındı. Olay, sabah saatlerinde Kandıra Balcı...
GÜVENLİK 09.11.2019, 12:31
KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde babasına ait av tüfeğiyle oynayan L.K. (15), tüfeğin ateş alması sonucu kardeşi E.E.K.'yi (5) omzundan yaraladı. Hastaneye kaldırılan E.E.K., tedavi altına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Kandıra Balcı Mahallesi’nde meydana geldi. L.K., evde babasına ait av tüfeğiyle oynadığı sırada tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, erkek kardeşi E.E.K.'nin omzuna isabet etti. Ailenin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından E.E.K., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, sabah saatlerinde Kandıra Balcı Mahallesi’nde meydana geldi. L.K., evde babasına ait av tüfeğiyle oynadığı sırada tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, erkek kardeşi E.E.K.'nin omzuna isabet etti. Ailenin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından E.E.K., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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