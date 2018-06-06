Tüfekle intihar etti

KONYA'da psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen Hüseyin Oduncu (43) tüfekle kendini vurarak intihar etti.Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi 17067 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre tornacılık yapan evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Oduncu, ait tüfekle kendisini vurdu. Oduncu'yu kanlar içerisinde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Oduncu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Ailesinin ifadesine başvuran polis, Hüseyin Oduncu'nun psikolojik tedavi gördüğünü belirledi. Oduncu'nun cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI