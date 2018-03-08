Tüfekle intihar etti

AMASYA’da Mahmut İ. (44), kendini tüfekle vurarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mahmut İ. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, bu akşam Amasya’nın Şeyhçui Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrıldıktan sonra anne ve babasıyla yaşamaya başlayan Mahmut İ., odasında tek başına oturduğu sırada tüfekle kafasından kendini vurdu. İhbar üzerine eve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Mahmut İ. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mahmut İ., hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.