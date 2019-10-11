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Tüfeğini temizlerken 3 aylık oğlunu yüzünden yaraladı
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, av tüfeğini temizlemek isterken yanlışlıkla tetiğe dokunan E.D., beşiğindeki 3 aylık oğlu A.E.D.'yi yüzünden yaraladı. Yaralı bebek, hastanede tedaviye alındı. Milas'ın kırsal Aslanyaka Mahallesi'nde çiftçilik...
GÜVENLİK 11.10.2019, 11:25
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, av tüfeğini temizlemek isterken yanlışlıkla tetiğe dokunan E.D., beşiğindeki 3 aylık oğlu A.E.D.'yi yüzünden yaraladı. Yaralı bebek, hastanede tedaviye alındı.
Milas'ın kırsal Aslanyaka Mahallesi'nde çiftçilik yapan E.D., dün saat 21.00 sıralarında, evde av tüfeğini temizlerken yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalardan 1'i, beşiğinde yatan oğlu A.E.D.'nin yüzüne isabet etti. Minik A.E.D., ambulansla Milas'taki özel hastaneye kaldırıldı. Tedavisine başlanan bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma, olayın ardından baba E.D.'yi gözaltına aldı. Jandarmanın ifadesine başvurduğu anne İ.D.'nin ifadesinde olayın kazayla meydana geldiğini belirtip, şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Milas'ın kırsal Aslanyaka Mahallesi'nde çiftçilik yapan E.D., dün saat 21.00 sıralarında, evde av tüfeğini temizlerken yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalardan 1'i, beşiğinde yatan oğlu A.E.D.'nin yüzüne isabet etti. Minik A.E.D., ambulansla Milas'taki özel hastaneye kaldırıldı. Tedavisine başlanan bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma, olayın ardından baba E.D.'yi gözaltına aldı. Jandarmanın ifadesine başvurduğu anne İ.D.'nin ifadesinde olayın kazayla meydana geldiğini belirtip, şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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