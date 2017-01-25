Tüfeğin tetiğine yanlışlıkla dokununca arkadaşını vurdu

Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'da 16 yaşındaki M.S., iddiaya göre babasına ait av tüfeğinin tetiğine yanlışlıkla dokununca arkadaşı 15 yaşındaki K.Y., isabet eden saçmalarla bacağından yaralandı.

Olay, bugün saat 10.15 sıralarında merkez Elmadağ Köyü'nde meydana geldi. M.S., evlerinde arkadaşı K.Y. ile oturduğu sırada, duvarda asılı olan babasına ait av tüfeğini aldı. Bu sırada iddiaya göre M.S.'nin parmağı kaza sonucu tetiğe dokundu. Tüfek ateş alınca M.S.'nin karşısında duran arkadaşı K.Y. isabet eden saçmalarla bacaklarından yaralandı. Kanlar içinde kalan arkadaşı K.Y.'yi sakinleştirmeye çalışan M.S., 112 Acil Servisi arayıp ambulans istedi. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne getirilen K.Y., yapılan ilk tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi. M.S. de jandarma tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI