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TÜBİTAK'ta FETÖ soruşturması
ANKARA merkezli 5 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK) çalışan ve görevden ayrılan 19 kişi ile Savunma Sanayi Başkanlığı'nda çalışan 1 kişi hakkında gözaltı kararı...
GÜVENLİK 05.11.2019, 15:54
ANKARA merkezli 5 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK) çalışan ve görevden ayrılan 19 kişi ile Savunma Sanayi Başkanlığı'nda çalışan 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, TÜBİTAK bünyesinde çalışan kişilerin, FETÖ'nün 'büfe-ankesör' yöntemini kullanarak örgütsel haberleşme ağında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Bunun üzerine, 3'ü TÜBİTAK'ta çalışan, 16'sı görevden ayrılan ve 1'i de Savunma Sanayii Başkanlığı'nda çalışan 20 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de çalışma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, TÜBİTAK bünyesinde çalışan kişilerin, FETÖ'nün 'büfe-ankesör' yöntemini kullanarak örgütsel haberleşme ağında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Bunun üzerine, 3'ü TÜBİTAK'ta çalışan, 16'sı görevden ayrılan ve 1'i de Savunma Sanayii Başkanlığı'nda çalışan 20 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de çalışma başlatıldı.
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