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TÜBİTAK çalışanı 24 kişiye FETÖ gözaltısı

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü, Fethulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında TÜBİTAK çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi. Aralarında mühendislerin de olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Kocaeli...

TÜBİTAK çalışanı 24 kişiye FETÖ gözaltısı
KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü, Fethulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında TÜBİTAK çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi. Aralarında mühendislerin de olduğu 24 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) çalışanlarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Örgütle bağlantısı olduğu ve ByLock kullandıkları iddiasıyla 24 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. 14 kişi İstanbul'da, 8 kişi Kocaeli'de, 2 kişi ise Ankara'da evlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında mühendislerin de olduğu öğrenildi.
24 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, Gebze'de TÜBİTAK'ta bulunan odalarında da arama yapılacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

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