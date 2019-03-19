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TTK kurtarma ekibi İstanbul'daki defineciler için yola çıktı

ZONGULDAK, ()- TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) kurtarma ekibi, İstanbul’un Silivri ilçesinde bir evin altında define için kazdıkları tünelde oluşan karbondioksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen 2 kişiyi kurtarmak için başlatılan...

TTK kurtarma ekibi İstanbul'daki defineciler için yola çıktı

ZONGULDAK, ()- TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) kurtarma ekibi, İstanbul’un Silivri ilçesinde bir evin altında define için kazdıkları tünelde oluşan karbondioksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen 2 kişiyi kurtarmak için başlatılan çalışmalara katılmak üzere yola çıktı.
Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesi Dağlalesi Sokak'ta kiraladıkları yazlık evin bahçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan 5 kişiden 2’si dışarı çıkamadı. Haber verilmesiyle bölgeye sevk edilen ekipler, karbondioksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen 2 kişiye ulaşmak için çalışma başlattı. Zonguldak’ta bulunan TTK Merkez Tahlisiye İstasyonu’nda hazırlıklarını tamamlayan 1 mühendis, 1 tekniker, 1 şube müdürü ve 6 maden işçisinden oluşan 9 kişilik ekip, kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İstanbul’a yola çıktı.

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