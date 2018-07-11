Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu

TTB Merkez Konseyi üyesi gözaltına alındı

DİYARBAKIR, ()- TÜRK Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, Diyarbakır'da gözaltına alındı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr....

TTB Merkez Konseyi üyesi gözaltına alındı

DİYARBAKIR, ()- TÜRK Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle sabah saatlerine evinde gözaltına alındı. Dr. Yerlikaya ifadesinin alınması için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Soruşturmanın Yerlikaya'nın 2008 yılında Siirt'te Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) yönetiminde iken o dönem açılan bir soruşturma olduğu ve soruşturma kapsamında bazı kişilerin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325