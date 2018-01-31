TTB'den merkez konseyi üyelerinin gözaltına alınmasına tepki

ANKARA'da Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösteren TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Doktor Ali Çerkezoğlu, hekimlerin her koşulda barışı savunduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar bu talebi dillendireceğiz" dedi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı için 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' şeklinde açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği yöneticisi 11 doktor dün sabah polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili TTB'nin Ankara'daki binasında basın toplantısı düzenleyen TTB Yüksek Onur Kurulu üyeleri, bu duruma tepki gösterdi. Yaklaşık 20 kişilik grup adına basın açıklaması yapan TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Doktor Ali Çerkezoğlu, gözaltına alınan merkez konseyi üyelerinin hala görevlerinin başında olduğunu belirterek suç vasfı taşıyan bir iş ya da işlem yapmadıklarını savundu.'HEKİMLER HER KOŞULDA SAVAŞA KARŞI OLUR'Merkez konseyi üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Çerkezoğlu, şunları söyledi:"Açıklama ortadadır, nettir, basittir, tarihseldir. Hekimler her şart ve her koşulda savaşa karşı olur ve barışı savunur. Bu talep hangi ülke olduğuna, hangi dönem olduğuna ve hangi tarihsel kesitte olduğumuza bakmaz. Bu talep hangi partinin iktidarda olduğuna bakmaz, hangi partinin, kuruluşun ya da siyasi akımın bundan yarar ya da zarar göreceğine göre fikir değiştirmez, bu fikir değiştirilmez, değiştirilemez. Hekimler dünyanın her tarafında ve tarihin her anında kendi kişisel çıkarlarını gözetmeden, savaşa karşı olup barışı dillendiren tutumlarından zarar göreceklerini bilseler bile bu talebi dillendirmekten vazgeçmemişlerdir, vazgeçmeleri de mümkün değildir. Bundan vazgeçenlere de hekim denmez, tıp fakültesi diplomalı insan denir."Ardından gözaltındaki 11 kişinin bir an önce serbest bırakılmasını isteyen Çerkezoğlu, "Merkez konseyi üyesi arkadaşlarımızın hukuki sürecinin ivedilikle tamamlanmasını ve bir an önce serbest bırakılmalarını talep ettiğimizi açıklıkla, netlikle ve sabırla ifade etmek istiyoruz. TTB'nin an itibariyle birinci görevi, merkez konseyi üyelerinin serbest bırakılmasını sağlamaktır" dedi.

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