TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi. Açıklamada, "Hiçbir şehidimizin ve gazimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadeleri kullanıldı.



