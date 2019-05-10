TSK'nın en büyük tatbikatlarından olan DENİZKURDU-2019 Tatbikatı 13-25 Mayıs'ta 

ANKARA () - TÜRK SİLAHLI Kuvvetlerinin (TSK) en büyük tatbikatlarından olan DENİZKURDU-2019 Tatbikatı 13-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında, Anadolu’yu çevreleyen Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz’de eş zamanlı olarak icra edilecek.
(FOTOĞRAF)
ANKARA () - TÜRK SİLAHLI Kuvvetlerinin (TSK) en büyük tatbikatlarından olan DENİZKURDU-2019 Tatbikatı 13-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında, Anadolu’yu çevreleyen Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz’de eş zamanlı olarak icra edilecek. (FOTOĞRAF)
10 Mayıs 2019 Cuma 16:20
ANKARA () - TÜRK SİLAHLI Kuvvetlerinin (TSK) en büyük tatbikatlarından olan DENİZKURDU-2019 Tatbikatı 13-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında, Anadolu’yu çevreleyen Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz’de eş zamanlı olarak icra edilecek.
(FOTOĞRAF)
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