TSK: Kuzey Irak’a hava harekekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine yönelik olarak 05 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtında, teröristlere ait 16 hedefin imha edildiğini ve bölücü terör...
06 Haziran 2018 Çarşamba 09:18
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine yönelik olarak 05 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtında, teröristlere ait 16 hedefin imha edildiğini ve bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.