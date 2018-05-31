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TSK: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu (yeniden)

ANKARA () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde süren operasyonlar sırasında çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu belirtildi. Yapılan açıklama şu şekilde: "31 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyindeki...

TSK: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu (yeniden)

ANKARA () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde süren operasyonlar sırasında çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"31 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

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