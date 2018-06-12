Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

TSK: Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekâtında 34 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında 18 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini; harekâtlar neticesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 34’e çıktığını duyurdu. TSK'dan...

TSK: Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekâtında 34 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında 18 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini; harekâtlar neticesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 34’e çıktığını duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"01-08 Haziran 2018 tarihleri arasında Irak kuzeyindeki bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtlarında 18 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bu harekâtlar neticesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34’e ulaşmıştır."

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325