TSK: Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtında üç terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA () - TSK tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine 02 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz...

02 Ağustos 2018 Perşembe 12:44