TSK: İdlib'de 9'uncu gözlem noktası tesis edildi
GENELKURMAY Başkanlığı'nca, Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9'uncu gözlem notasının tesis edildiği açıklandı. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 9'uncusu olan...
07 Nisan 2018 Cumartesi 10:25
GENELKURMAY Başkanlığı'nca, Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9'uncu gözlem notasının tesis edildiği açıklandı. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 9'uncusu olan 9 nolu Gözlem Noktası tesis edilmiştir" denildi.
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