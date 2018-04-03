TSK: İdlib'de 8'inci gözlem noktası tesis edildi
GENELKURMAY Başkanlığı'nca, Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye'nin İdlib bölgesinde 8'inci gözlem notasının tesis edildiği açıklandı. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 8'incisi olan...
03 Nisan 2018 Salı 18:09
GENELKURMAY Başkanlığı'nca, Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye'nin İdlib bölgesinde 8'inci gözlem notasının tesis edildiği açıklandı. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 8'incisi olan 12 Nolu Gözlem Noktası tesis edilmiştir" denildi.
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