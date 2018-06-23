ANKARA () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Zap ve Hakkâri sınır bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekâtları neticesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
TSK: Hava harekâtlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Zap ve Hakkâri sınır bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekâtları neticesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
23 Haziran 2018 Cumartesi 18:45
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