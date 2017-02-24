TSK: El Bab'da kontrol sağlandı

GAZİANTEP, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 185'inci gününde El Bab bölgesinde kontrolün tamamen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin eline geçtiği duyuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen yıl 24 Ağustos'ta, Türkiye sınırının terör unsurlarından temizlenmesi amacıyla Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı ve Gaziantep'in Karkamış İlçesi'nden, Suriye'nin terör örgütü DEAŞ denetimindeki Cerablus kentine geçti. Aynı gün TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri Cerablus'ta kontrolü sağlayarak, sınır hattında ilerleyini sürdürdü. Sırasıyla Rai ve Dabık bölgelerini de temizleyerek iç kesimlere inen TSK ve ÖSO güçleri, geçen 8 Aralık'ta DEAŞ'ın Rakka'nın ardından ikinci merkezi olan El Bab'a yönelik harekat başlattı. Günler süren harekatın ardından bir süredir kontrolü sağlandığı El Bab'ın bugün tamamın ÖSO güçlerinin kontrolüne girdiği duyuruldu.

TSK'dan da konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, başta siviller olmak üzere kutsal ve tarihi mekanlar, kamu bina ve tesisleri ile temel ihtiyaçlara yönelik kaynaklara zarar verilmemesi esas alındığı ve harekatın uzaması pahasına büyük titizlik içerisinde hareket edildiği kaydedilerek şöyle denildi:

"TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca gerçekleştirilen harekat kapsamında; 25 Ağustos 2016’da Cerablus DEAŞ terör örgütü işgalinden kurtarılmış, harekata güney istikametinde devam edilerek, 29 Ağustos 2016 itibarıyla Sacur Çayı’na kadar olan bölge PYD/PKK terör örgütü unsurlarından temizlenmiş, 2 Eylül 2016 tarihinde Rai bölgesinden ilerleme sağlanarak, 4 Eylül 2016’da harekat icra edilen bölgedeki hudut hattımız DEAŞ terör örgütünden tamamen arındırılmış, 16 Ekim 2016 tarihinde Dabık ve Suran bölgelerinin kontrol altına alınmasıyla birlikte DEAŞ terör örgütü mensubu teröristlerin topraklarımıza yönelik katyuşa ve uzun menzilli top atışları tehdidi ortadan kaldırılmış, Fırat doğusunda bulunan DEAŞ terör örgütünün ağırlık merkezini oluşturan Bab meskun mahallinin kontrol altına alınması kapsamında; 8 Aralık 2016 tarihinden itibaren Bab çevresindeki arazi kesimleri ve meskun mahallerinde bulunan DEAŞ unsurları etkisiz hale getirilerek, Bab’ın; kuzey-doğu ve batıdan kuşatılması ve tecridi, 8 Şubat 2017 tarihinde, Bab şehir merkezinin ele geçirilmesine yönelik harekat başlatılarak şehre hakim konumda bulunan Akil Tepesi’nin kontrolü, 24 Şubat 2017 itibarıyla, Bab’ın tüm mahallelerinde kontrol sağlanmıştır. Halen, kontrol altına alınan bölgelerde bulunan engel, mayın/EYP’lerin temizlenmesi faaliyetleri devam etmektedir. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında; toplam 230 meskun mahal ve 1925 kilometre kare alanda kontrol sağlanmıştır. Azaz bölgesi ile birlikte şu anda 2225 kilometrekare alan ÖSO kontrolündedir. Harekatın hedeflerine ulaşmasında ve böyle başarılı bir sonucun elde edilmesinde, hiç kuşkusuz en büyük pay başta hayatlarını bu uğurda hiç çekinmeden feda eden aziz şehitlerimize, operasyonlarda yaralanan ve harekat boyunca kahramanca mücadele eden silah arkadaşlarımıza aittir. Harekatta hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz. Ayrıca; vatanlarının kurtarılmasında DEAŞ terör örgütü başta olmak üzere terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele ederken şehit olan ÖSO mensuplarına da Allah’tan rahmet ve yaralananlarına acil şifalar diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri; her zaman olduğu gibi sarsılmaz bir inanç, sabır, kahramanlık ve fedakarlıkla tehdidin kaynağı neresi olursa olsun, bayraklaşan vatan topraklarının güvenliğini sağlamak amacıyla faaliyetlerine aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir."