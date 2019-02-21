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TSK'dan Kars'ta nefes kesen kış tatbikatı

Nursima ÖZONUR- İbrahim KÖRDEMİRCİ/KARS, ()- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Kars'ta gerçekleştirdiği 'Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın taarruz bölümü nefes kesti. Kars'ta 4 Şubat'ta başlayan 'Kış-2019 Birleşik...

TSK'dan Kars'ta nefes kesen kış tatbikatı

Nursima ÖZONUR- İbrahim KÖRDEMİRCİ/KARS, ()- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Kars'ta gerçekleştirdiği 'Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın taarruz bölümü nefes kesti.
Kars'ta 4 Şubat'ta başlayan 'Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı' 9. Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde,14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda yapıldı. İlk defa uluslararası katılımla gerçekleşen tatbikatta işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, derin kar ve şiddetli soğuklarda harekat imkan ve kabiliyetlerini denemek amaçlandı. Tatbikatın, 'Seçkin Gözlemci Günü'ne, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları ve yabancı askeri ateşeler katıldı. 
Tatbikatta, 'Atmaca' ve 'Şahin' ülkeleri arasında yaşanan gerginlik sonrası çıkan harp senaryosu gerçekleştirildi. Bu kapsamda komandolar, önceden belirlenen düşman mevzilerine Skorskyler ile getirildi. Karlı dağlara iniş yapan komandolar, kayak takımlarıyla düşman hedeflerinin olduğu bölgeye ilerledi. Bu sırada ATAK helikopterleri havadan komandoların güvenliğini sağladı.
Tatbikatın ikinci bölümü ise topçu atışlarıyla başladı. İHA ve SİHA’lar tarafından belirlenen düşman mevziileri vuruldu. Sis atışlarının ardından F-16'lar düşman hedeflerini vurdu. ATAK helikopterleri yerli yapım Cirit ve UMTAS füzeleri kullanarak, hedefleri imha etti. Senaryo çerçevesinde askerler, mayınlı sahalarda geçit açma sistemi TAMKAR'ın mayınları imha ederek açtığı alanda ilerlerken keskin nişancı atışları yapıldı. Tatbikatta obüs ve tanklar da hedeflerini vurdu. Chinook helikopteri de 105 milimetrelik topu tatbikat alanına getirdi. Tatbikat, Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin, tatbikata katılan ülkelerin bayraklarını açtığı atlayışla sona erdi.
Tatbikatta 25 savunma sanayi firması ile 8 kamu kurumu görev aldı. 2 binden fazla personelin görevlendirildiği tatbikatta 545 araç ve 790 silah kullanıldı.

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