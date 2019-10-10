TSK'dan kara propaganda haberlerine İHA'lı yanıt

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), bir yandan Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nı 2'nci gününde başarıyla sürdürürken, bir yandan da 'sivillerin vurulduğu, okulların bombalandığı, tarihi yerlerin yıkıldığı' kara propagandalarına karşı, SİHA ve İHA’larla iddia edilen yerlerin görüntüsünü çekerek, muhataplarına iletiyor. Sosyal medyada ve dış basında yer alan kara propaganda haberlerini, delilleriyle çürütüyor.

TSK'nın dün saat 16.00’da hava operasyonuyla başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nda, önceki operasyonlardan farklı olarak kara harekatı hızlı başladı. ’nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, hava harekatından yaklaşık 6 saat sonra başlaması, aylar süren hazırlık döneminin başarılı olması olarak belirtildi. MİT ve TSK’nın koordineli çalışmasıyla Fırat’ın doğusu, santim santim kodlandı. Kara harekatı için izlenecek yol haritası ve terör örgütünün mühimmat depoları, barınma alanları gibi stratejik merkezlerinin konumları tek tek belirlendi. Fırat’ın doğusundan terör örgütüyle ilgili toplanan veriler TSK’ya iletildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Barış Pınarı Harekatı için talimat vermesi sonrası ise planlar uygulanmaya başladı. Uçakların havalanmasından 6 saat sonra, TSK ve Suriye Milli Ordusu da kara harekatıyla işaretlenen yol haritasına göre hareket etmeye başladı.

SINIR KRİTERİ DERİNLİK DEĞİL

Terör örgütünün stratejik hedefleri, derinlik sınırı olmadan vuruldu. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, TSK uçaklarının gireceği bölgeyle ilgili, iki saat öncesinde bilgilendirme yapılıyor. Bu aşamadan sonra derinlik sınırı olmadan belirlenen terör hedefleri vuruluyor. Askeri kaynaklar harekatta önemli olan kriterin derinlik sınırı olmadığını belirterek, terör hedeflerinin nerede olursa olsun etkisiz hale getirileceğini bildirdi. Savaş uçaklarının sınırın 30 km içerisine kadar girdiği ancak, atış menzillerinin 20 km olduğunu ifade eden askeri kaynaklar, hassasiyetin sivil yerleşim yerlerine yönelik en üst seviyede olduğunu belirtti.

KARA PROPAGANDA İÇİN YANGIN ÇIKARTIYORLAR

Askeri kaynaklar, örgütün Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi sivil yerleşim yerleri vurulmuş gibi propaganda yapabilmek için yangın çıkarttığını da belirtti. Sivillerin vurulduğu, okulların bombalandığı, tarihi yerlerin yıkıldığı propagandalarına karşı muhataplara anlık bilgilendirmeler yapıldığı da ifade edildi. Teröristlerin SİHA ve İHA’ların görüşünü engellemek için bazı bölgelerde lastik yakmaya başladıkları, bölgeden kara dumanlar yükseldiği de belirtildi.

