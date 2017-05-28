ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Hakkari Çukurca kırsalına düzenlenen hava harekatıyla silahlı saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. (TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, bugün alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesiyle 16:25-16:45 saatleri arasında Çukurca kırsalı bölgesine hava harekatı düzenlendi. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen hava harekatı sonucu bölücü terör örgütüne ait 1 barınma alanı imha edilirken, silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirtilen 3 terörist de etkisiz hale getirildi.
TSK'dan Çukurca kırsalına hava harekatı; 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Hakkari Çukurca kırsalına düzenlenen hava harekatıyla silahlı saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. (TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, bugün alınan anlık...
28 Mayıs 2017 Pazar 18:23
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