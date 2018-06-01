TSK: 1'i sözde lider kadroda, 34 PKK'lı terörist öldürüldü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), son bir hafta içerisinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 1'i 'sözde' lider kadroda olmak üzere 34 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK tarafından yapılan açıklamada, 25-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Mardin ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildiği bildirildi. Açıklamada, son bir hafta içerisinde 1'i 'sözde' lider kadroda olmak üzere 34 teröristin etkisiz hale getirildiği, tespit edilen 21 EYP ve 22 silah mevzi, sığınak ve barınağın imha edildiği kaydedildi. Operasyonlarda, 5 askerin şehit, 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamanın devamında, "Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 5 bin 413 kişi yakalanmıştır. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde; 20 bin adet kök kenevir, 1500 litre kaçak akaryakıt, 33 bin 912 paket kaçak sigara ve 10 kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır" denildi.

SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ HAREKÂTLAR

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekâtlar kapsamında; hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı kaydedildi.

Bab bölgesinde de patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmalarının sürdürüldüğü, PKK/KCK/PYD/YPG terörist unsurlarının, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği belirtildi. Bu kapsamda zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği; bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlandığı ifade edildi.

İdlib bölgesinde ise Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı hatırlatıldı. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017'den bugüne kadar 12 Gözlem Noktası tesis edilerek faaliyete geçirildiği, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü belirtildi.

TSK tarafından Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili yapılan açıklamada ise "Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 486 olmuştur. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 233 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetlerinin de sürdürüldüğü belirtilerek, "Harekât kapsamında bugüne kadar 226 mayın ve 1208 EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla devam etmektedir" bigilerine yer verildi.

Açıklamının sonunda, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır" denildi.



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