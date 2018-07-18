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Trump'ın serbest bırakılmasını istediği ABD'li rahibin yargılanmasına devam (4)

MASLAHATGÜZAR KOSNETT: HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın, tutukluluk halinin devamına karar...

Trump'ın serbest bırakılmasını istediği ABD'li rahibin yargılanmasına devam (4)

MASLAHATGÜZAR KOSNETT: HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK
İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın, tutukluluk halinin devamına karar verilmesinden sonra ABD'li yetkililerden de açıklama geldi. Duruşmadan ilk olarak çıkan ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada davanın takipçisi olacaklarını söyledi. Brunson'un suçlu olmadığını düşündüklerini de ifade eden Maslahatgüzar Philip Kosnett, "3 duruşmayı da takip ettim ve duruşmalarda Brunson'un suçlu olduğuna dair herhangi bir gösterge bulunmadığını gördüm. Hayal kırıklığı yaşadık. Hükümetimiz bu durumdan endişe duyuyor. Türkiye farklı inançlardaki kişiler için güvenli bir yer geleneksel olarak. Ancak bu duruşmada olan bitenler, bu geleneklerin dışına çıktığını gösteriyor" dedi.
Rahip Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt davada hukuksuzluk olduğunu ileri sürerek, "Delillerin toplanması sürecek bu da tutukluluk süresini arttırmaya yönelik. Savunma tanıklarımızın dinlenmesi konusunda ısrarımız olacak. Dosya hukuk ayıbına dönüşmek üzere. Tanıkların beyanlarına bakarak tutukluluk devam demek kabul edilebilir değildir. Tanıklar şaibeli. Gizli tanıklarım kimliklerini biliyoruz" diye konuştu.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()

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