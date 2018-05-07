Trump'ın serbest bırakılmasını istediği ABD'li rahibin yargılanmasına devam (2)

YPG'YE SİLAH YARDIMININ KOORDİNATLARI MİSYONERLERDEN

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapsi istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın yargılanmasında gizli tanık 'Serhat' ifade verdi. 'Serhat', görüntüsü ve sesi değiştirilerek, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlandı. Rahip Brunson'un, Diriliş Kilisesi'nde yıllarca İsa Mesih'i tanımak ve onu yüceltmek için, 'iyi bir hayatı olsun' diye ibadet yaptığını ileri sürdü. Ancak yıllar geçtikçe hukuksuz faaliyetler ile eylemlerin kilisede yapılmaya başlandığını da öne süren gizli tanık, "Brunson, yeni bir devlet kurmak ve büyük savaş hazırlığından bahsediyordu. Andrew Brunson, Hristiyan hareketi başlatıp Hristiyan bir Kürt devleti kurmak istiyordu. Kiliseden insanlar birbiriyle evlendiriliyordu. Özellikle Kürt kökenli erkekleri, Hristiyan kadınlarla evlendiriyordu. Böylelikle Hristiyanların etkinliğini artırıyordu. Büyük bir yapı kurmayı amaçlıyordu. Evliliklere büyük önem veriyor ve büyük para harcıyordu. Bunlardan biri Suriyeli mülteci olan Mardin'de uzun yıllar yaşamış Muhammed Ahmet'ti. Andreas ve eşi Muhammed Ahmet'i misyoner Louis ile evlendirdi" diye konuştu.

'MÜLTECİ KAMPLARINDA İNCİL DAĞITILDI'

Muhammet Ahmet'e ifadesinde sık sık değinen gizli tanık 'Serhat', "PKK misyonerliği ile görevli olduğu için Ortadoğu'nun en önemli papazı olmaya adaydı. HDP içinde 'Kürt Papaz' olarak anılmaya başladı. Mardin'de onun için kilise açılmıştı. Hayatları değişti, lüks bir yaşamları oldu. Muhammed Ahmet, Suriyeli mülteciler ve 81 ilden Kürtlerin Hristiyan olması için çalışıyordu. Eşi Louis tarafından yönetiliyor ve kontrol ediliyordu. Yıllarca mülteci kampında mültecilere İncil dağıtıldı. Suruç'ta bir evde Andreas'la görüşüp, yemek yenildi. Seçilen mültecilerin İzmir'e getirildiği anlatılıyordu. Bu faaliyetler bize övgüyle anlatıldı. Bu mülteciler İzmir'den bu yapı sayesinde Avrupa'ya gönderildi. Savaşmak isteyenlerin de tekrar geri gönderildiğini duydum. Bunlar insani yardım olarak anlatılsa da Kürdistan kurulması için yapıldığını duydum" dedi.

Gizli tanık 'Serhat', ifadesini şöyle sürdürdü:

“Andreas'ın ekibi, ne yaptığını çok iyi biliyordu. PKK'yı dinsel bir örgüt haline getiriyorlardı. Amerika'nın PKK/PYD'ye gönderdiği silah yardımlarının nereye atılacağının koordinatlarını Andrew Brunson'un bu misyoner ekibi veriyordu. Bunu yıllarca elçilikte çalışmış bir diplomatın oğlundan öğrendim. Andreas tutuklanmadan önce Muhammed ve eşi misyoner Louis'i havaalanından Belçika'ya yolcu etti. Muhammed Ahmet'in dünya çapında Avrupa'ya gittiğini düşünüyorum. Türkiye, İran, Irak, Suriye'yi savaşla ve terörle Hristiyan devleti yapmaya çalışıyorlar. Hani İncil'de barış ve sevgi vardı? Biz sevgi bulmak için kiliseye gidiyorduk silahlar vardı. Silahlar verdiğim belgelerde var. Belçika'da kilisede her hafta üzerinde haç işareti olan PKK bayraklı pasta kesiliyordu. Muhammed Ahmet Belçika'da bir kilisede PKK faaliyetlerine devam ettiğini düşünüyorum."

Taylan YIDIRIM/İZMİR, ()