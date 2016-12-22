Özkan ARSLAN / ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamda, 'Bylock' kullandığı tespit edilen 68 TRT çalışanından 35'i gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında TRT'de 'Bylock' kullandığı tespit edilen 68 kişi hakkında bugün yakalama ve gözaltı kararı çıkartıldı. Yapılan operasyona 35 kişi gözaltına alınırken, 33 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
TRT'de 'Bylock' operasyonu
Özkan ARSLAN / ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamda, 'Bylock' kullandığı tespit edilen 68 TRT çalışanından 35'i gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü...
22 Aralık 2016 Perşembe 16:26
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