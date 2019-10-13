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Tribünde kalp krizi geçiren altyapı sorumlusu kurtarılamadı
BARTIN'da, Bölgesel Amatör Ligi maçını tribünden izlerken kalp krizi geçiren, Karadeniz Ereğli Belediyespor'un altyapı sorumlusu Zafer Men (44), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Bartınspor...
GÜVENLİK 13.10.2019, 18:08
BARTIN'da, Bölgesel Amatör Ligi maçını tribünden izlerken kalp krizi geçiren, Karadeniz Ereğli Belediyespor'un altyapı sorumlusu Zafer Men (44), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Bartınspor ile Çilimli Belediyespor, bugün Atatürk Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçı takip etmek için Bartın'a gelen Ereğli Belediyespor'un altyapı sorumlusu Zafer Men, maraton tribünündeki yerini aldı. Maçın başlamasına dakikalar kala Men'in nefes almakta güçlük çektiğini fark eden taraftarlar, sağlık ekibi çağrılmasını istedi. Bu sırada aynı tribünde bulunan özel diyaliz merkezinde görevli Dr. Levent Gülbezer, Men'in kalp krizi geçirdiğini anlayıp, kalp masajı yaptı. Men, ilk müdahalesinin ardından taraftarlar ve sağlık ekiplerince ambulansa taşındı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zafer Men, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Bartınspor ile Çilimli Belediyespor, bugün Atatürk Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçı takip etmek için Bartın'a gelen Ereğli Belediyespor'un altyapı sorumlusu Zafer Men, maraton tribünündeki yerini aldı. Maçın başlamasına dakikalar kala Men'in nefes almakta güçlük çektiğini fark eden taraftarlar, sağlık ekibi çağrılmasını istedi. Bu sırada aynı tribünde bulunan özel diyaliz merkezinde görevli Dr. Levent Gülbezer, Men'in kalp krizi geçirdiğini anlayıp, kalp masajı yaptı. Men, ilk müdahalesinin ardından taraftarlar ve sağlık ekiplerince ambulansa taşındı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zafer Men, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
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