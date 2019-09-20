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Trenin önüne atlayarak intihar etti
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolcu treninin önüne atladığı öne sürülen Osman K., öldü. Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Kocaçeşme Mahallesi Acısu Hemzemin Geçidi'nde meydana geldi. Hemzemin geçitten karşıya geçen Osman K.'ye,...
GÜVENLİK 20.09.2019, 14:02
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolcu treninin önüne atladığı öne sürülen Osman K., öldü.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Kocaçeşme Mahallesi Acısu Hemzemin Geçidi'nde meydana geldi. Hemzemin geçitten karşıya geçen Osman K.'ye, makinist Kazım E. idaresindeki, 32601 sefer sayılı, İzmir-Uşak yolcu treni çarptı. Osman K., kaza yerine öldü. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Osman K.'nın cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadesinde, Osman K'nın trenin önüne atlayarak intihar ettiği yönünde ifade verdikleri öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Kocaçeşme Mahallesi Acısu Hemzemin Geçidi'nde meydana geldi. Hemzemin geçitten karşıya geçen Osman K.'ye, makinist Kazım E. idaresindeki, 32601 sefer sayılı, İzmir-Uşak yolcu treni çarptı. Osman K., kaza yerine öldü. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Osman K.'nın cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadesinde, Osman K'nın trenin önüne atlayarak intihar ettiği yönünde ifade verdikleri öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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