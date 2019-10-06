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Trenin çarptığı adam öldü
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, İZBAN banliyö treninin çarptığı Mehmet Angay (40), yaşamını yitirdi. Kaza, dün gece Anadolu Caddesi İZBAN Turan İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Aliağa'dan Cumaovası yönüne giden İZBAN banliyö treni,...
GÜVENLİK 06.10.2019, 09:49
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, İZBAN banliyö treninin çarptığı Mehmet Angay (40), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece Anadolu Caddesi İZBAN Turan İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Aliağa'dan Cumaovası yönüne giden İZBAN banliyö treni, rayların kenarındaki Mehmet Angay'a çarptı. Durumu fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Angay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Angay'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaza, dün gece Anadolu Caddesi İZBAN Turan İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Aliağa'dan Cumaovası yönüne giden İZBAN banliyö treni, rayların kenarındaki Mehmet Angay'a çarptı. Durumu fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Angay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Angay'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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