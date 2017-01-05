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Tren, öğrenci servisine çarptı: 6 yaralı

Sedat İSKENDEROĞLU - Ufuk AKTUĞ / PAYAS(Hatay), () - HATAY'ın Payas İlçesi'nde yük treninin, öğrencileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 öğrenci yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı...

Tren, öğrenci servisine çarptı: 6 yaralı

Sedat İSKENDEROĞLU - Ufuk AKTUĞ / PAYAS(Hatay), () - HATAY'ın Payas İlçesi'nde yük treninin, öğrencileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 öğrenci yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mimar Sinan İlkokulu'nda eğitim gören öğrencileri evlerine götüren Cebrail Kapucu yönetimindeki 31 S 2258 plakalı servis minibüsüne hemzemin geçitte DE2480 numaralı yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle içinde 14 öğrencinin bulunduğu minibüsün arka tarafı parçalanırken 6 öğrenci yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan öğrenciler ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 4 öğrenci ayakta tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi. Hastanede tedaviye alınan 2 öğrencinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Makinistin ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldüğü bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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