Tren minibüse çarptı: 3 yaralı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, () - BİNGÖL’ün Genç İlçesi'nde Tatvan- Elazığ seferi yapan yolcu treninin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nden gelerek, Elazığ yönüne giden Hasan Alpsoy yönetimindeki 51531 sefer sayılı yolcu treni, saat 11.00 sıralarında Bingöl'ün Genç İlçesi'ne bağlı Ardıçdibi Köyü Sağan Mezrası yakınlarında, kontrolsüz demiryolu geçidinde raylardan geçmekte olan sürücü ve plakası öğrenilemeyen minibüse çarptı. Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, minibüs ise kullanılmaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralıları kaza yerinden alınan 3 yaralı, Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdehalenin ardından yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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