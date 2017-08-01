Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Büyükerşen'e saldırı ile ilgili 5 kişi hakim karşısında
Büyükerşen'e saldırı ile ilgili 5...
 Darbeye girişiminin en kritik davası; Akıncı Üssü başlıyor
 Darbeye girişiminin en kritik davası;...
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez görevi bıraktı
Diyanet İşleri Ekrem Keleş'e emanet
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar etti
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar...

Tren minibüse çarptı: 3 yaralı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, () - BİNGÖL’ün Genç İlçesi'nde Tatvan- Elazığ seferi yapan yolcu treninin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Bitlis'in Tatvan İlçesi'nden gelerek, Elazığ yönüne giden Hasan Alpsoy...

Tren minibüse çarptı: 3 yaralı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, () - BİNGÖL’ün Genç İlçesi'nde Tatvan- Elazığ seferi yapan yolcu treninin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Bitlis'in Tatvan İlçesi'nden gelerek, Elazığ yönüne giden Hasan Alpsoy yönetimindeki 51531 sefer sayılı yolcu treni, saat 11.00 sıralarında Bingöl'ün Genç İlçesi'ne bağlı Ardıçdibi Köyü Sağan Mezrası yakınlarında, kontrolsüz demiryolu geçidinde raylardan geçmekte olan sürücü ve plakası öğrenilemeyen minibüse çarptı. Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, minibüs ise kullanılmaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralıları kaza yerinden alınan 3 yaralı, Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdehalenin ardından yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314