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Tren, hemzemin geçitte traktöre çarptı: 2 yaralı

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı traktördeki 2 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Şair Eşref Mahallesi'ndeki Kırkağaç İstasyonu'nda meydana geldi. İzmir-Balıkesir seferini...

Tren, hemzemin geçitte traktöre çarptı: 2 yaralı
MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı traktördeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Şair Eşref Mahallesi'ndeki Kırkağaç İstasyonu'nda meydana geldi. İzmir-Balıkesir seferini yapan makinist V.Ç. yönetimindeki 32011 sefer sayılı yolcu treni, istasyona yaklaşık 150 metre uzaklıktaki, bariyerlerinin yapımı süren hemzemin geçitte, Emin Köseoğlu (76) yönetimindeki 45 FK 487 plakalı traktöre çarptı. Kazada, traktör sürcüsü Köseoğlu ile yanında bulunan ve çamurluğun üzerinde yolculuk yapan eşi Adile Köseoğlu (75) yaralandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Emin Köseoğlu, Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olan eşi Adile Köseoğlu ise Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Tren, 15 dakikalık bekleyişin ardından seferine devam ederken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Görgü tanıkları, kazanın, girişinde, 'Dikkat, hemzemin geçit yapım aşamasındadır. Kontrollü geçiniz' yazılı uyarı levhası bulunmasına rağmen Köseoğlu'nun dalgın bir şekilde geçmeye çalışması üzerine meydana geldiğini öne sürdü.

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