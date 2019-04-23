Tren hemzemin geçitte arızalanan otomobile çaptı

TEKİRDAĞ’ın Muratlı ilçesinde trenin hemzemin geçitte arızalanan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.Kaza, Muratlı ile Balabanlı Mahallesi arasındaki hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Böcek'in kullandığı 48 R 8594 plakalı otomobili hemzeminden geçtiği sırada aracı arızalandı. Sürücüsü Böcek’in uzun süren çabasına rağmen otomobil çalışmadı. Bu sırada İstanbul- Edirne seferini yapan yolcu trenin geldiğini gören Böcek, aracın içinde bulunan iki arkadaşını da hemen aşağıya indirdi ve treni durdurmaya çalıştı. Ancak tren hemzemin geçitteki otomobile çarptı. Şans seri yaralanan olmayan kazada şarampole devrilen otomobil kullanılamaz hale geldi.Otomobilin rayların üzerinden kaldırılmasıyla birlikte tren yoluna devam etti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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