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Tren garında cinsel istismara 19 yıl 9 ay hapis
KAYSERİ'de TIR sürücüsü Durmuş U. (42), T.C. (15) adlı çocuğa tren garında cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 19 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 yıl önce merkez Kocasinan ilçesinde bulunan...
GÜVENLİK 09.10.2019, 17:25
KAYSERİ'de TIR sürücüsü Durmuş U. (42), T.C. (15) adlı çocuğa tren garında cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 19 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2 yıl önce merkez Kocasinan ilçesinde bulunan Kayseri Tren Garı'nda meydana gelen olayda Durmuş U., sosyal medya üzerinden tanıştığı T.C.'ye cinsel istismarda bulundu. Çocuğun olayı ailesine anlatmasının ardından Durmuş U., tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılanan sanık, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü vekili de duruşmaya müdahil oldu. Sanık Durmuş U. son savunmasında "Böyle bir şey yapmadım, mağdura karşı cinsel eylemim olmadı" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Durmuş U.'ya 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl 8 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verdi.
2 yıl önce merkez Kocasinan ilçesinde bulunan Kayseri Tren Garı'nda meydana gelen olayda Durmuş U., sosyal medya üzerinden tanıştığı T.C.'ye cinsel istismarda bulundu. Çocuğun olayı ailesine anlatmasının ardından Durmuş U., tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılanan sanık, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü vekili de duruşmaya müdahil oldu. Sanık Durmuş U. son savunmasında "Böyle bir şey yapmadım, mağdura karşı cinsel eylemim olmadı" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Durmuş U.'ya 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl 8 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verdi.
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