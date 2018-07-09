Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı tekrar Süleyman Soylu olsun
Süleyman Soylu tekrar İçişleri Bakanı...
Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davası...
Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davası...
Japonya’da yağmur felaketi
Japonya’da yağmur felaketi
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne ve oğlu öldürüldü
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne...

Tren faciasında ölen iki komşu son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren faciasında yakınlarının düğün töreninden dönen Ayşe Başaran (42), torunu Mavinur Tiflizden ve komşusu Ergün Kerpiç (43) de yaşamlarını yitirdi. Ayşe Başaran ile Kerpiç, Edirne'nin...

Tren faciasında ölen iki komşu son yolculuğuna uğurlandı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren faciasında yakınlarının düğün töreninden dönen Ayşe Başaran (42), torunu Mavinur Tiflizden ve komşusu Ergün Kerpiç (43) de yaşamlarını yitirdi. Ayşe Başaran ile Kerpiç, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oturan  2 çocuk, 2 torun sahibi Ayşe Başaran, hafta sonu bir yakınının düğünü için Uzunköprü'ye geldi. Düğünün ardından torunu Mavinur Tiflizden'le (7) beraber Çerkezköy'e gitmek üzere Uzunköprü'den kalkan trene bindi. Aynı trende ilçede marangozluk yaparken işlerinin kötü gitmesi üzerine 4 yıl önce işyerini kapatıp Çorlu'da fabrikada çalışmaya başlayan evli ve 2 çocuk babası Ergün Kerpiç ile karşılaştı. İki komşunun seyahet ettiği trenin devrilmesi sonucu Ayşe Başaran, torunu Mavinur Tiflizden ve Ergün Kerpiç de hayatını kaybetti.
Hayatlarını kaybeden Ayşe Başaran ile Ergün Kerpiç için Uzunköprü'nün için Mescit Mahalle Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, CHP Edirne milletvekilleri Okan Gaytancığlu, Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen ile kazazedelerin yakınları katıldı. Namazın ardından Başaran ile Kerpiç, ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
MAVİNUR'UN ŞARKI SÖYLEDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMIŞ
Kazada ölenlerden Mavinur Tiflizden ise yarın ilçede toprağa verilecek. Ayşe Başaran çok sevdiği torunu Mavinur'un şarkı söylediği görüntüleri kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325