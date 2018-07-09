Tren faciasında 2 kızı ve 2 torununu kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında, 3 kız babası Remzi Güvenç en büyük acıyı yaşadı. Remzi Güvenç, kızı Derya Kurtuluş (30), onun kızı 5 aylık torunu Beren Kurtuluş, büyük kızı Emel Duman (36) ve diğer kızından olan torunu 14 yaşındaki Bihter Bilgin'i kaybetti. Bihter Bilgin'in cenazesi öğlen saatlerinde Çorlu Garaj Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Derya Kurtuluş ile kızları Beren ve Emel Duman ise aynı camide kılınan ikindi namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze aracından 5 aylık Beren'in minik tabutunu babası Melih Kurtuluş aldı. Kurtuluş kızının tabutunu musalla taşına gözyaşları içinde bıraktı.

KIZININ TABUTUNU TEK BAŞINA TAŞIDI

Çorlu'da dün meydana gelen tren kazasında Derya Kurtuluş, kızı Beren, ablası Emen Duman ve yeğeni Bihter Bilgin yaşamını yitirdi. Remzi Güvenç, kazada en büyük acıyı yaşanlardan biri oldu. Güvenç, kazada kızı Derya Kurtuluş, torunu Beren Kurtuluş, büyük kızı Emel Duman ve torunu Bihter Bilgin'i kaybetti.

İLK KEZ TRENE BİNDİ

Kazada ölenlerden Bihter Bilgin, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki yakınlarını ziyarete gitti. Ziyaretin ardından Çorlu'ya dönmek için ilk kez akrabalarıyla trene binen Bilgin, feci kazada hayatını kaybetti. Bilgin, Çorlu Merkez Camii'nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

KIZININ TABUTUNU TEK BAŞINA TAŞIDI

Kazada ölen Derya Kurtuluş, kızı Beren Kurtuluş ve ablası Emel Duman'ın cenazeleri hastaneden alındıktan sonra evlerinin önüne götürülerek helallik alındı. Evin önünde toplanan aile yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Helalliğin ardından cenazeler Çorlu Garaj Cami'ne getirildi. Cenaze aracından 5 aylık Beren'in minik tabutunu babası Melih Kurtuluş aldı. Kurtuluş kızının tabutunu musalla taşına gözyaşları içinde bıraktı.

'TRENE BİNMEK İÇİN GEZMEYE GİTTİLER'

Kazada eşini ve 5 aylık kızını kaybeden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nda çalışan Melih Kurtuluş "Kazada oğlum 4 yaşındaki Kemal sağ olarak kurtuldu, içim yanıyor, eşimi kaybettim, dünyalar güzeli kızımı kaybettim. Şimdi tek tesellim oğlum Kemal, sağlık durumu iyi, şükürler olsun" dedi. Kurtuluş, "4 tane cenazemiz var. Birini defnettik, diğer üçünü şimdi defnedeceğiz. Tren yolculuğu yapmak için gezmeye gittiler. 4 cenazemiz var, kızım, eşim baldızım ve diğer baldızımın kızı Bihter" diye konuştu.

TORUNUN TABUTUNA UZUN UZUN SARILDI

Acılı baba Remzi Güvenç camide göz yaşları içinde torunun tabuta sarıldı. Güvenç, "Söyleyecek bir şeyim kalmadı, yanmışım zaten" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Dede Güvenç kızlarının tabutu başında, "Yaktılar bizi" diyerek ağladı.

ÇELENK GÖNDERDİLER

Cenaze namazına CHP milletvekilleri Ali Şeker ve Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Cenazeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi.

Cenaze namazlarını Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek kıldırdı. Cenazeler, Çorlu Vakıflar Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.



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